"Атлетико" потерял очки в матче Примеры с "Гранадой"
В матче 14-го тура чемпионата Испании "Гранада" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет на 60-й минуте открыл Ренан Лоди, но вскоре хозяева отыгрались благодаря голу Хермана Санчеса.
"Атлетико" догнал "Реал" в турнирной таблице Примеры, но остался на третьем месте. "Гранада" поднялась на шестую позицию.
"Гранада" – "Атлетико" - 1:1 (0:0)
Голы: Лоди, 60 - 0:1, Херман Санчес, 67 - 1:1
"Атлетико": Облак, Лоди, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Витоло (Поведа, 83), Льоренте (Жоау Феликс, 75), Коке, Эррера, Корреа (Лемар, 55), Мората.
Не пропустите: "Барселона" переиграла на выезде "Леганес". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
-
"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
-
"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
Лента новостей
-
"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1
-
"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса
-
"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ
-
1
"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А
-
1
"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге
-
1
Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" потерял очки в матче Примеры с "Гранадой"
-
Маскерано перешел в аргентинский "Эстудиантес"
-
1
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Лудогорец" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Болгарии
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1
-
"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ
-
"Они заслужили ничью". Клопп высказался о победе "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас"
-
Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге
-
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"
-
Сарри рассказал о состоянии травмированного Роналду
-
Болельщики "Факела" устроили драку с футболистами после матча ФНЛ
-
"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Бетис
|14
|16
|15
|Алавес
|13
|15
|16
|Эйбар
|13
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|14
|6