"Атлетико" потерял очки в матче Примеры с "Гранадой"



В матче 14-го тура чемпионата Испании "Гранада" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет на 60-й минуте открыл Ренан Лоди, но вскоре хозяева отыгрались благодаря голу Хермана Санчеса.

"Атлетико" догнал "Реал" в турнирной таблице Примеры, но остался на третьем месте. "Гранада" поднялась на шестую позицию.

"Гранада" – "Атлетико" - 1:1 (0:0)

Голы: Лоди, 60 - 0:1, Херман Санчес, 67 - 1:1

"Атлетико": Облак, Лоди, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Витоло (Поведа, 83), Льоренте (Жоау Феликс, 75), Коке, Эррера, Корреа (Лемар, 55), Мората.

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