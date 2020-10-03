"Атлетико" потерял очки во втором матче подряд

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своём поле сыграл вничью с "Вильярреалом".

Команды не сумели поразить ворота друг друга, поделив очки. Для "матрасников" это вторая осечка подряд.

"Атлетико" – "Вильярреал" - 0:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди, Сауль, Томас, Корреа (Льоренте, 70), Коке (Карраско, 70), Жоау Феликс (Эррера, 76), Суарес (Диего Коста, 70).

"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар, Тригерос (Кубо, 85), Мойсес Гомес, Иборра, Парехо, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 72), Жерар Морено.

Не пропустите: "Эйбар" в меньшинстве вырвал победу над "Вальядолидом". | http://soccernews.ru