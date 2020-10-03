"Атлетико" потерял очки во втором матче подряд
В рамках 5-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своём поле сыграл вничью с "Вильярреалом".
Команды не сумели поразить ворота друг друга, поделив очки. Для "матрасников" это вторая осечка подряд.
"Атлетико" – "Вильярреал" - 0:0
"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди, Сауль, Томас, Корреа (Льоренте, 70), Коке (Карраско, 70), Жоау Феликс (Эррера, 76), Суарес (Диего Коста, 70).
"Вильярреал": Асенхо, Эступиньян, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар, Тригерос (Кубо, 85), Мойсес Гомес, Иборра, Парехо, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 72), Жерар Морено.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14