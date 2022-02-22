"Атлетико" потерял одного из лидеров перед матчем с "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Коке/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.
У футболиста диагностировано повреждение бедра. Эту травму он получил в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (3:0). Сроки восстановления не разглашаются, но хавбек точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Матч "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 мск.
В нынешнем сезоне 30-летний Коке провел за "Атлетико" 30 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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