"Атлетико" потерял ведущего защитника перед матчем с "Челси"
Уругвайский защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист получил мышечное повреждение в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (0:2). В ближайшее время уругваец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Есть вероятность, что Хименес пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси", который состоится 23 февраля.
В нынешнем сезоне 26-летний Хименес провел за "Атлетико" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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