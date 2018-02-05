"Атлетико" повторил достижение "Бетиса" 42-летней давности

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"Атлетико" повторил достижение "Бетиса" 42-летней давностиМадридский "Атлетико" повторил достижение 42-летней давности севильского "Бетиса", информирует El Mundo Deportivo.

Так, в активе "матрасников" за 22 игры текущего розыгрыша Ла Лиги не значится ни одного 11-метрового удара, назначенного в ворота их соперников. Столь длинную дистанцию без исполнения пенальти с начала чемпионата прошли только "бело-зеленые" в сезоне 1975/1976 годов.

Напомним, болельщики "Атлетико" освистали Гризманна. | soccernews.ru

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