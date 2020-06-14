"Атлетико" повторил клубный рекорд по числу ничьих в сезоне Примеры

Сегодня, 14 июня, "Атлетик" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1) в матче 28-го тура Примеры.

По данным Gracenote Live, мадридцы повторили клубный рекорд по числу ничьих в чемпионате Испании по ходу одного сезона - 13. Ранее "Атлетико" 13 раз играли вничью в сезонах-2005/06, 1990/91, 1978/79 и 1974/75.

Рекорд по матчам, сыгранным вничью, в отдельно взятом сезоне высшего дивизиона чемпионата Испании принадлежит "Депортиво" образца сезона-2015/16 - 18.

Не пропустите: "Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги | http://soccernews.ru