"Атлетико" повторил клубный рекорд по количеству матчей без поражений

"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом" (2:1).

Как сообщает Gracenote Live, "матрасники" 18 матчей подряд не знают поражений в Примере.

Отметим, что "Атлетико" уже добивался такого в 1940-41 и 1990-91 годах.

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