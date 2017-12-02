"Атлетико" повторил клубный рекорд по количеству матчей без поражений

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" повторил клубный рекорд по количеству матчей без поражений

"Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом" (2:1).

Как сообщает Gracenote Live, "матрасники" 18 матчей подряд не знают поражений в Примере.

Отметим, что "Атлетико" уже добивался такого в 1940-41 и 1990-91 годах.

Смотрите также обзор матча "Атлетико" - "Реал Сосьедад". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 14 19
8 Сельта Виго 14 18
9 Бетис 13 18
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 13 16
13 Эспаньол 13 16
14 Леванте 14 16
15 Атлетик Бильбао 14 14
16 Эйбар 13 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Малага 14 8
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов