"Атлетико" повторил рекорд Ла Лиги 30-летней давности

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" повторил рекорд Ла Лиги 30-летней давности

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле победил "Депортиво" со счетом 1:0.

В первых 15 домашних матчах мадридский клуб пропустил всего четыре мяча.

Таким образом, "матрасники" повторили рекорд "Вальядолида", который в сезоне-1987/88 добился такого же показателя.

Не пропустите: "Атлетико" чаще всех в Ла Лиге побеждает с минимальным преимуществом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов