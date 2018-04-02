"Атлетико" повторил рекорд Ла Лиги 30-летней давности

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле победил "Депортиво" со счетом 1:0.

В первых 15 домашних матчах мадридский клуб пропустил всего четыре мяча.

Таким образом, "матрасники" повторили рекорд "Вальядолида", который в сезоне-1987/88 добился такого же показателя.

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