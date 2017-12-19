"Атлетико" пожаловался в ФИФА на действия "Барселоны"

Мадридский "Атлетико" пожаловался в ФИФА на действия каталонской "Барселоны", информирует le10sport.

По сведениям источника, "матрасников" возмутил тот факт, что "сине-гранатовые" начали вести переговоры с их форвардом Антуаном Гризманном о его возможном трансфере без их ведома.

Напомним, Гризманн уже озвучил свои финансовые требования "Барселоне". | soccernews.ru