"Атлетико" пожаловался в ФИФА на действия "Барселоны"

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

"Атлетико" пожаловался в ФИФА на действия "Барселоны"Мадридский "Атлетико" пожаловался в ФИФА на действия каталонской "Барселоны", информирует le10sport.

По сведениям источника, "матрасников" возмутил тот факт, что "сине-гранатовые" начали вести переговоры с их форвардом Антуаном Гризманном о его возможном трансфере без их ведома.

Напомним, Гризманн уже озвучил свои финансовые требования "Барселоне". | soccernews.ru

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