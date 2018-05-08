"Атлетико" предлагает Гризманну лучший контракт, нежели "Барселона"

Мадридский "Атлетико" предлагает своему форварду Антуану Гризманну лучший в финансовом плане контракт, нежели каталонская "Барселона", которая заинтересована в его подписании.

Так, по сведениям испанской прессы, дабы сохранить 27-летнего нападающего на "Ванда Метрополитано", "матрасники" готовы платить ему 20 миллионов евро в год, что на 5 миллионов евро больше, чем игроку могут предложить "сине-гранатовые".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за "Атлетико".

Напомним, Симеоне намерен заменить Гризманна другим топ-форвардом. | soccernews.ru