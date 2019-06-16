"Атлетико" предложил 50 миллионов евро за португальского хавбека

"Атлетико" хочет купить полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает A Bola.

По сведениям источника, мадридский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро (50 миллионов сразу и еще 10 миллионов за счет бонусов). Самому игроку "Атлетико" предлагает пятилетний контракт на общую сумму в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити", но затем эта информация была опровергнута.

В минувшем сезоне 24-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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