"Атлетико" предложил 50 миллионов евро за португальского хавбека

Теги атлетико мадридспортинг лиссабонбруну фернандештрансферы

"Атлетико" предложил 50 миллионов евро за португальского хавбека

"Атлетико" хочет купить полузащитника лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает A Bola.

По сведениям источника, мадридский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро (50 миллионов сразу и еще 10 миллионов за счет бонусов). Самому игроку "Атлетико" предлагает пятилетний контракт на общую сумму в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити", но затем эта информация была опровергнута.

В минувшем сезоне 24-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Крузейро" выкупит Силву у "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ решил продать Неймара

ПСЖ решил продать Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов