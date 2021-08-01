"Атлетико" предложил 50 млн евро за Лаутаро. "Интер" ответил

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"Атлетико" предложил 50 млн евро за Лаутаро. "Интер" ответил

Фото: инстаграм Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Миланский "Интер" отказал мадридскому "Атлетико" в трансфере аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб предложил за форварда 50 миллионов евро, но руководство "Интера" посчитало эту цену неприемлемой. "Нерадзурри" готовы рассматривать предложения по Мартинесу начиная от 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мартинес провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" провел переговоры по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
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