"Атлетико" предложил "Бенфике" 126 миллионов евро за Фелиша

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"Атлетико" предложил "Бенфике" 126 миллионов евро за Фелиша

"Атлетико" сделал официальное предложение по нападающему "Бенфики" Жоау Фелишу. Об этом сообщается в твиттере El Transistor.

Испанский клуб готов отдать за 19-летнего футболист 126 миллионов евро. По данным источника, его трансфер будет оформлен в ближайшие дни. 

Если переход состоится, то он станет самым дорогим в истории мадридского клуба.

В минувшем сезоне Фелиш участвовал в 43 матчах, забив 20 голов и сделав 11 ассистов. Его контракт с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года.

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