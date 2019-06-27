"Атлетико" предложил "Бенфике" 126 миллионов евро за Фелиша

"Атлетико" сделал официальное предложение по нападающему "Бенфики" Жоау Фелишу. Об этом сообщается в твиттере El Transistor.

Informa @JanitoMori: El BENFICA ha comunicado al mercado de valores que el @Atleti ha hecho una oferta de 126 millones de euros para fichar a JOAO FÉLIX. En los próximos días será oficial la llegada del futbolista portugués pic.twitter.com/5sOs7SXmRy — El Transistor (@ElTransistorOC) 26 июня 2019 г.

Испанский клуб готов отдать за 19-летнего футболист 126 миллионов евро. По данным источника, его трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Если переход состоится, то он станет самым дорогим в истории мадридского клуба.

В минувшем сезоне Фелиш участвовал в 43 матчах, забив 20 голов и сделав 11 ассистов. Его контракт с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года.

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