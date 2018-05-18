"Атлетико" предложил Гризманну огромную зарплату

"Атлетико" предпринял последнюю попытку удержать в составе французского нападающего Антуана Гризманна.

"Я узнал, что "Атлетико" предлагает Гризманну 25 миллионов евро после выплаты налогов", - заявил испанский тореадор Мигель Абеллан в эфире Radio Marca.

Напомним, что купить 27-летнего Гризманна хочет "Барселона" и форвард уже дал согласие на переход в каталонский клуб.

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