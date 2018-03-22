"Атлетико" предложил Гризманну продлить контракт с окладом в 20 миллионов евро в год

Мадридский "Атлетико" предпринимает попытки сохранить своего ведущего форварда Антуана Гризманна, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям La Razon, "матрасники" посредством своего генерального директора Мигеля Анхеля Хиля Марина предложили 26-летнему нападающему продлить действующее соглашение, повысив ему оклад до 20-ти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач в 38 матчах за "Атлетико".

Напомним, Гризманн высказался о своем будущем. | soccernews.ru