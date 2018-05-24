"Атлетико" предложил Гризманну рекордный контракт

"Атлетико" готов серьезно увеличить зарплату своему лидеру Антуану Гризманну, чтобы он отказался от перехода в "Барселону".

Каталонский клуб предложил 27-летнему футболисту оклад в 15 миллионов евро за сезон, в то время как "Атлетико" готов платить 25 миллионов в год.

Напомним, что каталонцы не могут купить француза до 1 июля, тогда сумма отступных в его контракте снизится до 100 миллионов евро.

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