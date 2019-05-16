"Атлетико" предложил контракт Дибале

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"Атлетико" предложил контракт Дибале

"Атлетико" хочет купить аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб уже предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в девять миллионов евро в год. "Ювентус" может согласиться на трансфер, но хочет получить за игрока не менее 100 миллионов евро.

В составе "Атлетико" Дибала может стать заменой французскому форварду Антуану Гризманну, который покинет клуб летом.

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала провел за "Ювентус" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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