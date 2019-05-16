"Атлетико" предложил контракт Дибале
"Атлетико" хочет купить аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, испанский клуб уже предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в девять миллионов евро в год. "Ювентус" может согласиться на трансфер, но хочет получить за игрока не менее 100 миллионов евро.
В составе "Атлетико" Дибала может стать заменой французскому форварду Антуану Гризманну, который покинет клуб летом.
В нынешнем сезоне 25-летний Дибала провел за "Ювентус" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|37
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|Реал Мадрид
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|Хетафе
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|Атлетик Бильбао
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