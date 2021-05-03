Фото: твиттер Лукаса Васкеса/Автор неизвестен

По сообщению испанского издания AS, мадридский "Атлетико" предложил контракт игроку "Реала" Лукасу Васкесу.

Этим летом заканчивается контракт 29-летнего испанца, новое соглашение со "сливочными" всё ещё не подписано и в связи с этим "матрасники" предложили Васкесу контракт на три года, однако тот отказался из-за своей преданности "Реалу".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лукас провел 24 матча, в которых отметился тремя голами. Сейчас Васкес восстанавливается от травмы крестообразных связок колена, полученной в матче против "Барселоны".

Также не пропустите: В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru