"Атлетико" предложил контракт игроку "Реала"

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"Атлетико" предложил контракт игроку "Реала"Фото: твиттер Лукаса Васкеса/Автор неизвестен

По сообщению испанского издания AS, мадридский "Атлетико" предложил контракт игроку "Реала" Лукасу Васкесу.

Этим летом заканчивается контракт 29-летнего испанца, новое соглашение со "сливочными" всё ещё не подписано и в связи с этим "матрасники" предложили Васкесу контракт на три года, однако тот отказался из-за своей преданности "Реалу".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лукас провел 24 матча, в которых отметился тремя голами. Сейчас Васкес восстанавливается от травмы крестообразных связок колена, полученной в матче против "Барселоны".

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