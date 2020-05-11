"Атлетико" предложил "Ливерпуля" обменяться хавбеками

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"Атлетико" предложил "Ливерпуля" обменяться хавбеками

"Атлетико" хочет совершить обмен полузащитниками с "Ливерпулем", утверждает The Sun.

По сведениям издания, "матрасники" заинтересованы в подписании Алекса Окслейд-Чемберлена.

Взамен англичанина мадридский клуб готов предложить Томаса Партея, на которого также претендует "Арсенал".

Рыночная стоимость Окслейд-Чемберлена оценивается в 28 миллионов евро, а Партея - в 40 миллионов.

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