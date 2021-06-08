"Атлетико" предложил "Манчестер Сити" обмен игроками
Фото: инстаграм Бернарду Силвы
"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться футболистами.
По сведениям The Times, чемпион Испании предлагает чемпиону Англии полузащитника Сауля Ньигеса, а взамен хочет получить Бернарду Силву.
Отмечается, что клубы могут оформить сделку двумя разными трансферами, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" хочет получить за Сауля 70 миллионов евро.
В минувшем сезоне Сауль провел 41 игру, забил два гола и отдал один ассист. На счету Силвы 5 голов и 9 передач в 45 матчах.
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|Команда
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|О
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|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18