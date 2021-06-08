"Атлетико" предложил "Манчестер Сити" обмен игроками

Фото: инстаграм Бернарду Силвы

"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться футболистами.

По сведениям The Times, чемпион Испании предлагает чемпиону Англии полузащитника Сауля Ньигеса, а взамен хочет получить Бернарду Силву.

Отмечается, что клубы могут оформить сделку двумя разными трансферами, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" хочет получить за Сауля 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сауль провел 41 игру, забил два гола и отдал один ассист. На счету Силвы 5 голов и 9 передач в 45 матчах.

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