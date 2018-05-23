"Атлетико" предложил новое соглашение Облаку

"Атлетико" пытается удержать в команде вратаря Яна Облака.

Как сообщает Mirror, клуб уже предложил голкиперу новое соглашение. Известно, что по новому контракту сумма отступных за футболиста вырастет до 180 миллионов евро.

Напомним, что сейчас клаусула Облака составляет 100 миллионов евро.

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