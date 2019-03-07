"Атлетико" предложил продлить контракт ветерану команды

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"Атлетико" предложил продлить контракт ветерану команды

Мадридский "Атлетико" предложил продлить контракт 34-летнему защитнику команды Хуанфрану, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" готовы заключить с опытным футболистом соглашение до лета 2020 года.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года, сыграл 344 матча, забил 6 голов и сделал 39 ассистов. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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