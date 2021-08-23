"Атлетико" предложил Сауля трем клубам АПЛ

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"Атлетико" предложил Сауля трем клубам АПЛ

Фото: инстаграм Сауля Ньигеса/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" намерен избавиться от полузащитника Сауля Ньигеса в летнее трансферное окно и предложил игрока трем английским клубам, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, мадридский клуб провел переговоры об аренде игрока с "Ливерпулем, "Челси" и "Манчестер Юнайтед". 

26-летний Сауль выступает за "Атлетико" с 2013 года, провел за клуб 338 матчей, забил 43 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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