"Атлетико" предложил УЕФА провести ещё один финал ЛЧ на "Ванда Метрополитано"

Мадридский "Атлетико" хочет провести на своём стадионе ещё один финал Лиги Чемпионов, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство "матрасников" предложило УЕФА отдать арене "Ванда Метрополитано" право принять решающий матч турнира в ближайшие годы.

Напомним, что в минувшую субботу на мадридском стадионе прошёл финал ЛЧ между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0).

Также стоит отметить, что открытие "Ванда Мерополитано" состоялось 16 сентября 2017 года.

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