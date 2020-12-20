"Атлетико" предложит Симеоне новый контракт

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"Атлетико" предложит Симеоне новый контрактМадридский "Атлетико" планирует продлить соглашение с главным тренером Диего Симеоне.

Как сообщает Marca, руководство "матрасников" уже некоторое время трудится над деталями нового контракта. Функционеры считают, что Симеоне - идеальный вариант для "Атлетико".

Напомним, действующий контракт Симеоне рассчитан до лета 2022 года.

На данный момент, команда под руководством аргентинского специалиста, идет на первом месте в испанской Ла Лиге. В Лиге Чемпионов клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "Челси".

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