"Атлетико" предложит защитника в качестве частичной компенсации за Дибалу

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"Атлетико" предложит защитника в качестве частичной компенсации за Дибалу
"Атлетико" продолжает интересоваться аргентинским нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Чтобы немного снизить цену игрока "матрасники" хотят включить в сделку черногорского защитника Стефана Савича. Сам Дибала уже дал согласие на переход в "Атлетико".

В этом сезоне 24-летний Дибала провел за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи.

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