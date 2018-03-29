"Атлетико" предложит защитника в качестве частичной компенсации за Дибалу



"Атлетико" продолжает интересоваться аргентинским нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой, сообщает Marca.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Чтобы немного снизить цену игрока "матрасники" хотят включить в сделку черногорского защитника Стефана Савича. Сам Дибала уже дал согласие на переход в "Атлетико".

В этом сезоне 24-летний Дибала провел за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Атлетико" готовит для Гризманна новый контракт. | http://soccernews.ru