"Атлетико" предпринимал попытки подписать Месси

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"Атлетико" предпринимал попытки подписать МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси в скором времени будет официально объявлен игроком ПСЖ, однако мог перейти в другой клуб.

Предметный интерес к игроку проявлял мадридский "Атлетико", сообщает журналист Movistar+ Игнасио Мигелес.

Главный тренер "индейцев" Диего Пабло Симеоне лично обсуждал с аргентинцем возможный переход.

Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лео выбрал ПСЖ.

Напомним, что перед прошлым сезоном из "Барселоны" в "Атлетико" перешел Луис Суарес.

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