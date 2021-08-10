"Атлетико" предпринимал попытки подписать Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси в скором времени будет официально объявлен игроком ПСЖ, однако мог перейти в другой клуб.

Предметный интерес к игроку проявлял мадридский "Атлетико", сообщает журналист Movistar+ Игнасио Мигелес.

Главный тренер "индейцев" Диего Пабло Симеоне лично обсуждал с аргентинцем возможный переход.

Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лео выбрал ПСЖ.

Напомним, что перед прошлым сезоном из "Барселоны" в "Атлетико" перешел Луис Суарес.

Также не пропустите: Ренату Санчеш заинтересовал два топ-клуба. | http://soccernews.ru