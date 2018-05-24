"Атлетико" представил домашний комплект игровой формы на сезон 2018/2019

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" представил домашний комплект игровой формы на сезон 2018/2019Мадридский "Атлетико" представил домашний комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019. Традиционно она будет выполнена в красно-белых цветах.

Напомним, "Атлетико" нацелился на бывшего форварда "Реала". | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
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19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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