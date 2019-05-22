"Атлетико" представил домашнюю форму на следующий сезон

Сегодня, 22 мая, стало известно, в какой домашней форме будет выступать "Атлетико" в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Дизайнер экипировки - Nike. Комплект выполнен в традиционных цветах клуба: футболки в красно-белую полоску, шорты - синие, гетры - красные.

Также на футболках присутствует год основания клуба, 1903-й, и трезубец Нептуна. Это отсылка к известному фонтану в Мадриде, возле которого "Атлетико" празднует свои победы.

Форму можно будет приобрести уже завтра, 23 мая.

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¡Descubre todos los detalles de nuestra nueva equipación para la temporada 2019/20!

‼❕‼ ¡No lo olvides: a partir de mañana 23 de mayo a la venta en todas nuestras tiendas! #AúpaAtleti pic.twitter.com/hCwf14Fz3Q — Atlético de Madrid (@Atleti) 22 мая 2019 г.

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