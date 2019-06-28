"Атлетико" представил Льоренте и вручил ему номер Родри

Мадридский "Атлетико" представил полузащитника Маркоса Льоренте, который перешел из "Реала".

Футболист будет выступать за "матрасников" под 14-м номером. Сумма трансфера Льоренте составила 30 миллионов евро и она может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. 24-летний Льоренте подписал с "Атлетико" пятилетний контракт.

Напомним, что в минувшем сезоне за "Атлетико" под 14-м номером играл полузащитник Родри Эрнандес, который, по всей видимости покинет клуб. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити", "Бавария" и "Барселона" готовы заплатить за него сумму отступных, которая составляет 70 миллионов евро.

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