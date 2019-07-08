"Атлетико" представил самого дорогого новичка в истории клуба

Теги атлетико мадриджоау фелиш

"Атлетико" представил самого дорогого новичка в истории клуба

"Атлетико" провел презентацию португальского нападающего Жоау Фелиша, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист подписал с мадридским клубом семилетний контракт. Сумма трансфера составила 126 миллионов евро и она стала рекордной в истории клуба.

19-летний Фелиш ранее выступал за "Бенфику", провел за нее 87 матчей, забил 34 гола и отдал 17 результативных передач.

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