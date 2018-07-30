"Атлетико" представил самый дорогой трансфер лета в Ла Лиге

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"Атлетико" представил самый дорогой трансфер лета в Ла Лиге

"Атлетико" официально представил своего новичка Тома Лемара.

"Гризманн и Эрнандес много рассказывали об "Атлетико". Они сказали, что это клуб, в котором я смогу выигрывать титулы и добьюсь большого прогресса. Я собираюсь отдать всего себя клубу и болельщикам" - приводит слова Лемара сайт клуба.

Напомним, что 22-летний Лемар обошелся "Атлетико" в 70 миллионов евро.

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