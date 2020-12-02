"Атлетико" прервал феноменальную серию "Баварии" в Лиге Чемпионов

"Атлетико" и "Бавария" (1:1) не смогли выявить победителя в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Мадридцам удалось прервать рекордную победную серию немецкого клуба, которая длилась 15 матчей.

В сезоне-2019/20 ЛЧ "Бавария" одержала 11 побед и выиграла трофей. В этом розыгрыше мюнхенцы одержали 4 победы.

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