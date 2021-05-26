"Атлетико" претендует на Пауло Дибалу

Теги атлетико мадридпауло дибалаювентус

"Атлетико" претендует на Пауло ДибалуФото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен

Как  сообщает Cadena SER, мадридский "Атлетико" работает над подписанием аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

По информации источника, итальянский клуб готов расстаться с аргентинцем из-за высокой зарплаты игрока, который получает 7 миллионов евро в год. Туринцы предложили обмен Дибалы на Анхеля Коррею, однако главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отказался от этой идеи.

Дибала играет за "Ювентус" с июля 2015 года. За свою карьеру в Италии аргентинец выиграл три Суперкубка Италии, четыре Кубка страны и четыре чемпионства.

В прошедшем сезоне Серии А Дибала провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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