"Атлетико" претендует на Пауло Дибалу

Фото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен

Как сообщает Cadena SER, мадридский "Атлетико" работает над подписанием аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

По информации источника, итальянский клуб готов расстаться с аргентинцем из-за высокой зарплаты игрока, который получает 7 миллионов евро в год. Туринцы предложили обмен Дибалы на Анхеля Коррею, однако главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отказался от этой идеи.

Дибала играет за "Ювентус" с июля 2015 года. За свою карьеру в Италии аргентинец выиграл три Суперкубка Италии, четыре Кубка страны и четыре чемпионства.

В прошедшем сезоне Серии А Дибала провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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