"Атлетико" претендует на Пауло Дибалу
Фото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен
Как сообщает Cadena SER, мадридский "Атлетико" работает над подписанием аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.
По информации источника, итальянский клуб готов расстаться с аргентинцем из-за высокой зарплаты игрока, который получает 7 миллионов евро в год. Туринцы предложили обмен Дибалы на Анхеля Коррею, однако главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отказался от этой идеи.
Дибала играет за "Ювентус" с июля 2015 года. За свою карьеру в Италии аргентинец выиграл три Суперкубка Италии, четыре Кубка страны и четыре чемпионства.
В прошедшем сезоне Серии А Дибала провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Также не пропустите: УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рамон Кальдерон высказался о будущем тренере "Реала"
-
"Атлетико" претендует на Пауло Дибалу
-
"Кельн" проиграл "Хольштайну" в первом переходном матче за право играть в Бундеслиге
-
Капитан "Ренна" перешел в "Лион"
-
"Реал", "Барселона" и "Ювентус" выступили с заявлением по поводу Суперлиги и УЕФА
-
2
"Интер" объявил об уходе Антонио Конте
-
УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках
-
Конте уходит из "Интера". Стало известно, сколько ему заплатят
-
Бывший президент "Спартака" назвал самого необразованного игрока, которого он встречал
-
Доннарумма покинет "Милан"
-
Пирло может возглавить другой итальянский клуб
-
"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроков
-
Азмун - лучший футболист сезона в РПЛ
-
Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в "Барселону"
-
Зарема высказалась о переходе Кокорина в "Спартак"
-
ПФЛ может объединиться с ФНЛ
-
"Спартак" готовит предложение по защитнику "Фейеноорда"
-
Семак - лучший тренер сезона в РПЛ
-
Зарема объяснила свой уход из совета директоров "Спартака"
-
"Аталанта" пропадет из игр FIFA
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18