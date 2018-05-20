Мадридский "Атлетико" претендует на вингера "Севильи" Пабло Сарабию, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" рассматривают возможность приобретения 26-летнего полузащитника в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Сарабия сыграл за "Севилью" 53 матча, забил 9 голов и сделал 11 результативных передач.

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