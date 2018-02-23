"Атлетико" претендует на защитника "Вест Хэма"

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"Атлетико" претендует на защитника "Вест Хэма"

Защитник "Вест Хэма" Рис Оксфорд привлёк внимание мадридского "Атлетико", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, представители "матрасников" следят за прогрессом 19-летнего англичанина.

Отметим, что первую половину текущего сезона Оксфорд провёл в менхенгладбахской "Боруссии", сыграл 5 матчей. Однако в январе он вернулся в "Вест Хэм" и пока принял участие в 3 поединках. 

Не пропустите: "Атлетико" в этом сезоне половину побед одержал с минимальным преимуществом. | http://soccernews.ru

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