"Атлетико" презентовал Ариаса и Калинича

Сегодня на стадионе "Ванда Метрополитано" состоялась презентация новичков "Атлетико" - защитника Сантьяго Ариаса и форварда Николы Калинича.

Стоит отметить, что колумбийский бек перебрался в мадридский клуб из ПСВ, а хорватский нападающий - из "Милана".

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