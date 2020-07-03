"Атлетико" презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский "Атлетико" провёл презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба цветах - красном и белом. Воротник и боковые стороны - тёмно-синие. Производитель - американская компания Nike.

В Примере "Атлетико" занимает третье место по итогам 33 туров. Также "матрасники" пробились в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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