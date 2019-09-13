"Атлетико" презентовал третий комплект формы
Мадридский "Атлетико" показал в твиттере, как будет выглядеть третий комплект формы на сезон-2019/20.
Комплект выполнен в светло-голубом цвете с надписью "Атлети", а семь звезд на воротнике символизируют связь с Мадридом.
[⚪] CREE Y VENCE— Atlético de Madrid (@Atleti) 13 сентября 2019 г.
¡Qué bien les queda a @marcosllorente, @joaofelix70 y @HHerreramex la tercera equipación para esta temporada!
¡Ya puedes equiparte como ellos!
https://t.co/zhPgznK7Ri#AúpaAtleti pic.twitter.com/AxNlPKrXdV
Завтра, 14 сентября, состоится матч 4-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Атлетико". После трех туров подопечные Диего Симеоне занимают 1 строчку турнирной таблицы, набрав 9 баллов.
А еще: Симеоне может подписать в "Атлетико" одного из своих сыновей| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0