"Атлетико" презентовал третий комплект формы

Мадридский "Атлетико" показал в твиттере, как будет выглядеть третий комплект формы на сезон-2019/20.

Комплект выполнен в светло-голубом цвете с надписью "Атлети", а семь звезд на воротнике символизируют связь с Мадридом.

Завтра, 14 сентября, состоится матч 4-го тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Атлетико". После трех туров подопечные Диего Симеоне занимают 1 строчку турнирной таблицы, набрав 9 баллов.

А еще: Симеоне может подписать в "Атлетико" одного из своих сыновей| http://soccernews.ru