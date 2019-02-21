"Атлетико" при Симеоне демонстрирует блестящую статистику в домашних матчах плей-офф Лиги Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" на своём поле обыграл "Ювентус" со счётом 2:0.

Как сообщает статистический портал Mister Chip, "матрасники" под руководством Диего Симеоне не пропустили в 10 из 12 домашних игр в рамках плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

Распечатать ворота "Атлетико" сумели только "Милан" и "Реал" в 2014 и 2017 годах соответственно.

Напомним, что 48-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года.

Не пропустите: Симеоне объяснил свой провокационный жест в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru