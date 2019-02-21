"Атлетико" при Симеоне демонстрирует блестящую статистику в домашних матчах плей-офф Лиги Чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" на своём поле обыграл "Ювентус" со счётом 2:0.
Как сообщает статистический портал Mister Chip, "матрасники" под руководством Диего Симеоне не пропустили в 10 из 12 домашних игр в рамках плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.
Распечатать ворота "Атлетико" сумели только "Милан" и "Реал" в 2014 и 2017 годах соответственно.
Напомним, что 48-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года.
Не пропустите: Симеоне объяснил свой провокационный жест в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
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|6
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|3
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|6
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|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
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|11
|2
|Ливерпуль
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|9
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|6
|4
|Группа D
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|2
|Шальке
|6
|11
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|Галатасарай
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|4
|4
|Локомотив Москва
|6
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|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
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|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
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|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
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|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
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|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
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|3
|Виктория Плзень
|6
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|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
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|Янг Бойз
|6
|4