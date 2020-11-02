"Атлетико" прилетел в Москву на матч Лиги Чемпионов с "Локомотивом"
Делегация мадридского "Атлетико" уже находится в Москве, где во вторник команда сыграет с "Локомотивом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Матрасники" прилетели в российскую столицу накануне. Клубная пресс-служба опубликовала в твиттере фотоотчёт из аэропорта.
¡Ya estamos aquí!— Atlético de Madrid (@Atleti) November 1, 2020
⚪ #AúpaAtleti
⚽ #LokomotivAtleti | ⭐ #UCL pic.twitter.com/Za1Xk8ppy3
Матч состоится 3 ноября в 20:55 по московскому времени. В преддверии очной встречи на счету "Локо" 1 очко в 2 турах, а у "Атлетико" - 3 балла.
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