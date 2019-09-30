"Атлетико" прилетел в Москву на матч с "Локомотивом"

Пресс-служба "Атлетико" сообщила о прибытии команды в Москву.

"Матрасники" накануне прилетели в российскую столицу, где сыграют с "Локомотивом" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Матч состоится во вторник, 1 октября, в 22:00 по московскому времени.

В первом туре ЛЧ "Локомотив" победил "Байер", а "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом".

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