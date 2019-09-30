"Атлетико" прилетел в Москву на матч с "Локомотивом"
Пресс-служба "Атлетико" сообщила о прибытии команды в Москву.
"Матрасники" накануне прилетели в российскую столицу, где сыграют с "Локомотивом" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
¡Hola Moscú!— Atlético de Madrid (@Atleti) September 29, 2019
⚽ ¡Ya estamos en Rusia para jugar la @LigadeCampeones!
➕➡ https://t.co/6JxElqgCl7
⚽ #LokomotivAtleti
⭐ #UCL
⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/pvuGGJAuPo
Матч состоится во вторник, 1 октября, в 22:00 по московскому времени.
В первом туре ЛЧ "Локомотив" победил "Байер", а "Атлетико" сыграл вничью с "Ювентусом".
Не пропустите: Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико". | http://soccernews.ru
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