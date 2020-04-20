"Атлетико" примет меры, чтобы удержать Партея от перехода в "Арсенал"

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"Атлетико" примет меры, чтобы удержать Партея от перехода в "Арсенал"

Мадридский "Атлетико" готов удвоить зарплату ганского полузащитника Томаса Партея, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, таким образом испанский клуб намерен удержать футболиста в составе, несмотря на интерес лондонского "Арсенала". Ранее сообщалось, что "канониры" готовы выплатить за ганца полную сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Партей провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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