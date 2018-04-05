"Атлетико" принимает "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
"Атлетко" – "Спортинг"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 22:05
Арбитр: Сергей Карасев (Москва, Россия)
Главный фаворит текущего розыгрыша Лиги Европы, в лице мадридского "Атлетико", примет в первом матче 1/4 финала турнира лиссабонский "Спортинг". "Матрасники" считаются безоговорочным фаворитами как домашнего поединка, так и всего противостояния. Обе команды попали во второй по значимости еврокубок через Лигу Чемпионов и уже прошли два раунда плей-офф. Шансов у португальцев пройти в полуфинал откровенно мало, но и "Атлетико" в текущем сезоне небезгрешен – команда Симеоне не раз разочаровывала своих болельщиках в важных матчах.
"Индейцы" по ходу турнира разобрались с датским "Копенгагеном" и российским "Локомотивом". Причем "железнодорожников" получилось разгромить в обоих матчах: 3:0 в Мадриде и 5:1 в Москве. Подопечные Симеоне показали, насколько серьезно они относятся к турниру, и по праву получили статус главных фаворитов Лиги Европы. В чемпионате Испании "матрасники" борются за второе место с мадридским "Реалом", ведь догнать "Барселону" им уже вряд ли удастся. В последнем туре Атлетико праздновал очередную минимальную победу, на этот раз над "Депортиво" – 1:0.
"Спортинг" в португальской Суперлиге идет лишь третьим, уступая 5 и 6 очков лидерам чемпионата в лице "Бенфики" и "Порту". В прошлом туре "львы" потерпели третье поражение во внутреннем первенстве, уступив на выезде "Браге" – 0:1. Попав в Лигу Европы, лиссабонцы выбили из турнира казахстанскую "Астану" и чешскую "Викторию". С дальнейшей жеребьевкой "Спортингу" не повезло, хотя само попадание португальцев в 1/4 финала турнира уже можно считать успехом.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Спортинга":
Два последних матча между этими соперниками завершились вничью.
"Спортинг" никогда не побеждал в Испании: 3 ничьих и 9 поражений.
"Матрасники" выиграли 21 из 24 последних матчей Лиги Европы.
"Атлетико" побеждал во всех поединках текущего розыгрыша турнира.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти, Сауль, Корреа, Коке, Гризманн, Диего Коста.
Спортинг: Руй Патрисиу, Пиччини, Пинту, Матье, Коэнтрау, Фернандеш, Батталья, Желсон Мартинш, Руис, Акунья, Дост.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Спортинг":
"Атлетико" будет стараться решить все вопросы уже в первом матче, поэтому типичной для "матрасников" минимальной победы ждать не стоит. Многое будет зависеть от настроения и формы лидеров команды: если Коста и Гризманн разойдутся – "Спортингу" придется очень непросто.
На победу "Атлетико" букмекеры предлагают коэффициент 1,34, на ничейный результат – 5,30, на викторию "Спортинга" – 13,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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