"Атлетико" принял решение по Морате

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"Атлетико" принял решение по Морате

Нападающий "Челси" в скором времени сменит клуб. Об этом сообщает Cadena Ser.

В 26-летнем игроке заинтересован мадридский "Атлетико".

По данным издания, клуб арендует футболиста на 18 месяцев за 7,5 миллиона евро, с опцией выкупа за 40-50 млн. евро. Оклад испанца составит - 5 миллионов евро в год. 

Ранее сообщалось, что "Челси" требует у "Атлетико" за Морату 51 миллион евро.

Игрок перешел в "Челси" из "Реала" летом 2017 года за 66 миллионов евро. С тех пор игрок провёл в составе "пенсионеров" 72 матча и забил 24 гола.

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