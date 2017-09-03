"Атлетико" призвал Косту вернуться в "Челси"

Мадридский "Атлетико" призвал форварда лондонского "Челси" Диего Косту вернуться в расположение своей команды.

Как информирует Daily Mail, "матрасники" уже связались с футболистом, дабы убедить его пойти на уступки своему клубу. "Атлетико" надеется, что уже в ближайшее время 28-летний нападающий приступит к тренировкам вместе со своими одноклубниками, так как продолжение забастовки футболистом может стать препятствием на пути его возможного возвращения зимой в команду Диего Симеоне.

Напомним, "Челси" может подать 55-миллионный иск против Косты. | soccernews.ru