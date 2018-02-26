"Атлетико" пробил первый пенальти в Ла Лиге за последние 30 матчей

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" в гостях играет с "Севильей" (4:0, второй тайм).

Третий гол мадридского клуба забил Антуан Гризманн, реализовавший 11-метровый.

Стоит отметить, что "матрасники" пробили первый пенальти в Ла Лиге за последние 30 матчей.

Более длительная серия без пенальти была у "Атлетико" в 1942-1943 годах. Тогда клуб не получил прав на удар "с точки" 32 матча подряд.

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