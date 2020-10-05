"Атлетико" продал вице-чемпиона мира в "Верону"

Хорватский нападающий мадридского "Атлетико" Никола Калинич перешел в "Верону", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.

32-летний хорват Калинич выступал за "Атлетико" с 2018 года, провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Роме". Ранее он играл за "Хайдук", "Истру", "Шибеник", "Блэкберн", "Днепр", "Фиорентину" и "Милан". За сборную Хорватии сыграл 42 матча и забил 15 мячей. Обладатель Суперкубка УЕФА, вице-чемпион мира-2018.

Не пропустите: Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой. | http://soccernews.ru