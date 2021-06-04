"Атлетико" продаст Сауля в "Баварию" и подпишет де Пауля из "Удинезе"

Фото: инстаграм Сауля

"Атлетико" готов продать хавбека команды Сауля Ньигеса.

Журналистка Клаудиа Гарсия в эфире Radio Marca сообщила, что Сауль перейдет в "Баварию" за 80 миллионов евро.

Отмечается, что половину из вырученных средств "матрасники" потратят на полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля.

В минувшем сезоне на счету де Пауля 9 голов и 9 ассистов в 38 играх.

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