"Атлетико" продлил аренду Карраско

Вингер Янник Феррейра Карраско останется в мадридском "Атлетико" ещё на один сезон.

По информации Marca, "матрасники" согласовали с китайским "Далянь Ифан" продление аренды футболиста до следующего лета.

На сохранении 26-летнего бельгийца в составе настоял главный тренер столичной команды Диего Симеоне.

Перейдя в "Атлетико" 31 января, Карраско забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 16 матчах.

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